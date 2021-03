Akash Kumar elimina la foto da bambino e vuole lasciare Instagram: 'Criticate, ma trovate un lavoro' (Di sabato 27 marzo 2021) Il 29enne, quindi, usa parole durissime contro i suoi denigratori e dice: " Un altro commento che su mia zia leggo cattivo, veramente vado a chiudere il mio profilo. Siete disumani, non avete proprio ... Leggi su gossip.fanpage (Di sabato 27 marzo 2021) Il 29enne, quindi, usa parole durissime contro i suoi denigratori e dice: " Un altro commento che su mia zia leggo cattivo, veramente vado a chiudere il mio profilo. Siete disumani, non avete proprio ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Il naufrago che deve abbandonare immediatamente l'Isola è Akash Kumar. #Isola ?? - zazoomblog : Akash Kumar mistero risolto: il passaporto svela il vero nome e il colore degli occhi (FOTO) - #Akash #Kumar… - Novella_2000 : Akash Kumar vittima di episodi di razzismo: 'Mi hanno distrutto la macchina' - Novella_2000 : Akash spiega il vero motivo per cui non è rimasto a Parasite Island -