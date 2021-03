Agente Vidal | «Normale che ci siano delle offerte ma rimane all’Inter»

(Di sabato 27 marzo 2021) L’di Arturo, Fernando Felicevich, chiude alla possibile cessione del cileno e conferma che il giocatore è concentrato sul campo L’di Arturo, Fernando Felicevich, chiude alla possibile cessione del cileno e conferma che il giocatore è concentrato sul campo. Le sue parole a Gazzetta dello Sport. FUTURO – «che ciper uno del suo livello, ma. Ora vuole lo Scudetto, l’anno prossimo la Champions. A breve tornerà in campo». Leggi su Calcionews24.com

In un'intervista concessa in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, ha parlato del futuro del proprio assistito.