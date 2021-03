Addio a Enzo Spaltro, il docente che portò la psicologia in TV. Il ricordo di Emilio Fede (Di sabato 27 marzo 2021) Si è spento a 91 anni Enzo Spaltro, docente dell’Università di Bologna per 30 anni e due volte presidente della Società Italiana psicologia. Oltre che per la brillantissima carriera, che ha avuto enorme risalto internazionale, Spaltro è ricordato soprattutto per essere stato tra i primi a sviluppare le idee relative alla psicologia del lavoro. Fu lui, inoltre, ad introdurre i test psicologici in Rai. Nato nel 1929, Spaltro fondava già nel 1968 la rivista “psicologia e Lavoro” con il Saggiatore diretto da Alberto Mondadori. Qualche anno prima, nel 1964, aveva fondato l’Anipla (Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione) assieme a Guido Rossi e Giuseppe Glisenti. Nel 1965 fondò invece l’AISRI (Associazione Italiana di Studi in ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 27 marzo 2021) Si è spento a 91 annidell’Università di Bologna per 30 anni e due volte presidente della Società Italiana. Oltre che per la brillantissima carriera, che ha avuto enorme risalto internazionale,è ricordato soprattutto per essere stato tra i primi a sviluppare le idee relative alladel lavoro. Fu lui, inoltre, ad introdurre i test psicologici in Rai. Nato nel 1929,fondava già nel 1968 la rivista “e Lavoro” con il Saggiatore diretto da Alberto Mondadori. Qualche anno prima, nel 1964, aveva fondato l’Anipla (Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione) assieme a Guido Rossi e Giuseppe Glisenti. Nel 1965 fondò invece l’AISRI (Associazione Italiana di Studi in ...

