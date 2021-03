A Roma montagna di rifiuti sottoterra, dove c’era campo rom Casilino 900 (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – Il danno ambientale è potenzialmente incalcolabile. C’è un mare di rifiuti che dorme sepolto a qualche metro di profondità nel cosiddetto ‘Vallone’ a ridosso del Parco archeologico di Centocelle. Lì dove fino a febbraio del 2010 sorgeva il Casilino 900, il campo nomadi più grande d’Europa, tra la via Casilina e viale Palmiro Togliatti a Roma. Non più una denuncia ma un fatto, dopo che alcuni cittadini e imprenditori delle demolizioni (regolari) della zona hanno deciso di dire basta e hanno piantato il piccone nel terreno per tramutare “una certezza” in una prova. Leggi su dire (Di sabato 27 marzo 2021) ROMA – Il danno ambientale è potenzialmente incalcolabile. C’è un mare di rifiuti che dorme sepolto a qualche metro di profondità nel cosiddetto ‘Vallone’ a ridosso del Parco archeologico di Centocelle. Lì dove fino a febbraio del 2010 sorgeva il Casilino 900, il campo nomadi più grande d’Europa, tra la via Casilina e viale Palmiro Togliatti a Roma. Non più una denuncia ma un fatto, dopo che alcuni cittadini e imprenditori delle demolizioni (regolari) della zona hanno deciso di dire basta e hanno piantato il piccone nel terreno per tramutare “una certezza” in una prova.

