A Parigi Disneyland verso la riapertura | ma per diventare hub delle vaccinazioni

(Di sabato 27 marzo 2021) Gli strani casi della pandemia: potrebbe riaprire prestoParis. Ma non per i 'normali' visitatori, bensì per contribuire ad accelerare la campagna dicontro il coronavirus. ...

Advertising

globalistIT : - dbollini : @IostoconTarabas portare mia figlia a DIsneyland Parigi o agli studios di Harry Potter - oggicronacaim : Rimane chiuso fino a data da destinarsi Disneyland a Parigi, apre Los Angeles - oggicronacaal : Rimane chiuso fino a data da destinarsi Disneyland a Parigi, apre Los Angeles - PidgeonMaddox : @meripertutti AMO SEI STATA ANCHE A PARIGI PIANGO, IL MIO SOGNO È DISNEYLAND -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Disneyland

Secolo d'Italia

outstream Lo scorso 12 marzo è stata rinviata sine die la riapertura diParis, chiuso dal 30 ottobre.diventa un hub per gli inoculi. La Serbia vaccina i migranti, anche dei Paesi vicini. Preoccupazione negli Usa per impennata di contagi. ...I vaccini potrebbero essere somministrati anche all'interno del Disney's Newport Bay Club Hotel in uno spazio di duemila metri quadrati si dovrebbero vaccinare fino a un migliaio di persone.AGI - Disneyland Paris riapre i battenti: non per accogliere i visitatori interessati alle attrazioni di uno dei parchi divertimenti più famosi d'Europa, ma per contribuire alla vaccinazione dei parig ...