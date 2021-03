A Caltanissetta il sindaco e il sottosegretario Cancelleri (M5s) pranzano in strada in zona rossa: scoppia la polemica tra gli abitanti (Di sabato 27 marzo 2021) Prima l’inaugurazione di un tratto della Statale 640 e poi la sosta al panificio in città per un pranzo in compagnia. Il programma del sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri e del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino non è piaciuto agli abitanti della città siciliana attualmente in zona rossa. Le polemiche sono arrivate soprattutto dopo la foto postata su Facebook dal panettiere con i due esponenti del M5s intenti a consumare piatti di tavola calda con altre persone. La città è zona rossa dal 15 marzo per un preoccupante aumento dei contagi da Coronavirus. Da allora il sindaco Gambino ha esortato i suoi concittadini con dirette e post social invitando i cittadini a non creare assembramenti e a non ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Prima l’inaugurazione di un tratto della Statale 640 e poi la sosta al panificio in città per un pranzo in compagnia. Il programma delai Trasporti Giancarloe deldiRoberto Gambino non è piaciuto aglidella città siciliana attualmente in. Le polemiche sono arrivate soprattutto dopo la foto postata su Facebook dal panettiere con i due esponenti del M5s intenti a consumare piatti di tavola calda con altre persone. La città èdal 15 marzo per un preoccupante aumento dei contagi da Coronavirus. Da allora ilGambino ha esortato i suoi concittadini con dirette e post social invitando i cittadini a non creare assembramenti e a non ...

