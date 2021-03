50 Primavere la trama del film francese stasera su Rai Movie sabato 27 marzo

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 27 marzo 2021) 50la commediasu Rai27e trailer 50è il titolo della commediain onda27su Rai, una storia di rinascita tutta al femminile con Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot dirette da Blandine Lenoir. Ilè uscito al cinema in Italia a Natale del 2017 passando però un po’ in sordina, come spesso capita con questi, ma distribuito da Bim Distribuzione. Il titolo originale è Aurore, l’incasso in tutto il mondo è stato inferiore ai 5 milioni di dollari. 50ladel...