17 anni dalla tragica scomparsa di Annalisa: il ricordo dei napoletani

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Sono trascorsi ben 17 anni dalla tragica scomparsa di Annalisa Durante, la ragazza di 14 anni rimasta uccisa durante una sparatoria tra il boss Salvatore Giuliano ed i suoi killer assoldati per freddarlo. Un ricordo ancora vivido nelle menti di tutti i napoletani. Una tragedia che ha segnato tutta la famiglia e tutto il quartiere di Forcella. Il boss si fece scudo proprio con il corpo della giovane. Queste le parole di Alessandra Clemente su facebook: "Questa mattina, in occasione dell'anniversario della tragica uccisione di Annalisa Durante, il Comune di Napoli, ha deposto, nel cimitero dove la giovane è sepolta, un mazzo di rose bianche per ..."

