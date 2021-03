Zona Rossa Rafforzata, firmata l’ordinanza: sarà valida fino al 6 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) Emanato il provvedimento che porta in rosso scuro la regione: più restrizioni, vietati spostamenti verso le seconde case. Ecco cosa si può fare e cosa no. Puglia in Zona Rossa Rafforzata con misure, regole e divieti ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. E' quanto previsto dall'ordinanza emanata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, in vigore da domani fino al 6 aprile. Sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le 'seconde case', "salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza"; sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, "salvo che per comprovati motivi di necessità o ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 26 marzo 2021) Emanato il provvedimento che porta in rosso scuro la regione: più restrizioni, vietati spostamenti verso le seconde case. Ecco cosa si può fare e cosa no. Puglia incon misure, regole e divieti ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. E' quanto previsto dall'ordinanza emanata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, in vigore da domanial 6. Sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le 'seconde case', "salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza"; sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, "salvo che per comprovati motivi di necessità o ...

