Zona rossa | nel Vicentino già persi 50 milioni di consumi

Advertising

meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - SkyTG24 : Mario #Draghi ha annunciato la riapertura della scuola fino alla prima media anche in zona rossa dopo Pasqua:… - Adnkronos : '#Tradimenti 'vietati' in zona rossa, noi investigatori privati sul lastrico' - _Memento_Ignis_ : Niente raga, alla fine pure noi toscani passiamo in zona rossa da lunedì - sardanews : Coronavirus, boom di contagi: scatta la zona rossa a Pozzomaggiore -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Da poche ore si è appreso che la Toscana, da LUNEDI' 29 MARZO sarà in. Nella giornata di domani forniremo informazioni circa l'organizzazione dei servizi educativi e scolastici, in accordo ...Il Lazio diventa arancione L'unica regione a passare dallaa quella arancione è il Lazio , come era stato anticipato e poi confermato in conferenza stampa da Roberto Speranza, ministro ...VIAREGGIO. È un nemico subdolo, questo virus. Ci tiene stretti in una morsa da oltre un anno, impedendoci di vivere le nostre vite come vorremmo. Ci fa sperare che possa andarsene e poi ci affossa, ri ...Nuovo decreto Covid in arrivo dal governo di Mario Draghi. Cosa succederà in Italia dopo Pasqua? Meglio non illudersi, niente zona gialla: fino al 30 aprile saranno confermate ...