Zona rossa e arancione: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 29 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Come ogni venerdì il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità ha decretato quali saranno le regioni in Zona arancione e in Zona rossa, vale a dire nella fascia più alta di rischio. ecco dunque come, in seguito all'ordinanza del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza, sono stati smistati i territori italiani da lunedì 29 marzo. Sono solamente due i cambiamenti: il Lazio passa dalla Zona rossa a quella arancione, percorso inverso per la Valle d'Aosta che avrà dunque la fascia più alta di rischio e ci saranno maggiori restrizioni. Da sabato 3 a lunedì 5 aprile il colore dell'Italia però sarà lo stesso: quello rosso. Nei tre giorni di Pasqua infatti tutto il Bel Paese ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Covid: Acquaroli, Marche 'rosse' anche prossima settimana "A causa del numero dei contagi riscontrati nella nostra regione nella scorsa settimana, che sono superiori a 250 ogni 100mila bitanti, anche la prossima settimana saremo in zona rossa per quanto stabilito dall'ultimo decreto legge". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su facebook. "Nel corso di questa settimana il numero dei contagi e la pressione ...

Marta Novello, accoltellata da 15enne/ 'Voleva rubarmi il portafoglio' ... anche in virtù delle dichiarazioni del sindaco, che lo aveva etichettato come 'bullo', poiché violava spesso le restrizioni del lockdown, uscendo di casa anche in zona rossa. (aggiornamento di ...

Zona rossa a Pasqua: le Regioni che cambiano colore. Rt Italia a 1,08 il Resto del Carlino Attesa per i nuovi colori delle Regioni. L'Rt scende a 1,08 Italia ancora tra rosso e arancione 26 marzo 2021Scende il valore dell'Rt nazionale, che passerebbe dallo 1,16,della scorsa settimana a 1.08. E' il primo dato che filtra dal monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministe ...

Rapina alle Poste in Campania, dipendenti in ostaggio e banditi in fuga con 210mila euro La zona rossa non ferma la criminalità. Ieri preso di mira l’ufficio postale di Succivo. Tre persone armate di pistola hanno assaltato la filiale di via Monte Grappa a Succivo. Dopo aver rinchiuso ...

