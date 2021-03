Zona rossa, cambiano le regole per le scuole. L’annuncio di Draghi (Di venerdì 26 marzo 2021) Alice Torri Le scuole, in particolare nidi, elementari e prima media, resteranno aperte anche in Zona rossa. A questa decisione è arrivata la Cabina di regia che si è riunita questa mattina, come ha annunciato lo stesso premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. La chiusura delle scuole di ogni ordine a grado nelle zone con i Improntaunika.it. Leggi su improntaunika (Di venerdì 26 marzo 2021) Alice Torri Le, in particolare nidi, elementari e prima media, resteranno aperte anche in. A questa decisione è arrivata la Cabina di regia che si è riunita questa mattina, come ha annunciato lo stesso premier Marioin conferenza stampa a Palazzo Chigi. La chiusura delledi ogni ordine a grado nelle zone con i Improntaunika.it.

Advertising

StefanoGuerrera : gente che mi scrive su IG: “Ma come mai sei sempre da solo a casa?” HELLOOOOO TIPO CHE SIAMO ZONA ROSSA PRONTO MI RICEVETE - meb : Un’ottima notizia dal Presidente #Draghi: dopo Pasqua riapriranno, anche in zona rossa, tutte le #scuole fino alla… - Adnkronos : '#Tradimenti 'vietati' in zona rossa, noi investigatori privati sul lastrico' - HeyyLouis_ : RT @idontth1nk: non ha senso lamentarti della zona rossa se poi alla fine esci comunque di sera con i tuoi amici - MarioScelzo1 : RT @SiDiceGiannini: #Speranza: “#Lazio non sarà più zona rossa ma #zonaarancione. L’ordinanza scadrà lunedì e questo cambio di colore avver… -