Zona rossa anche per Toscana e Calabria: nella nuova ‘mappatura’ miracolato il Lazio: arancione (Di venerdì 26 marzo 2021) Zona rossa – Val D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, PA Trento, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Campania, Puglia, e Calabria. Zona arancione – Liguria, PA Bolzano, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise. Basilicata, Sicilia, e Sardegna. Zona GIALLA E Zona BIANCA – Nessuna. Eccola dunque la ‘discutibile’ nuova mappatura del Paese, alla luce dei dati forniti alla Cabina di regia dal report stilato dal monitoraggio settimanale stilato dell’Iss e dal ministero della Salute. Da lunedì prossimo, il 29 marzo, con la Zona rossa, per Toscana, Calabria e Val d’Aosta scatteranno nuove regole e divieti per la scuola, spostamenti ‘difficili’, e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021)– Val D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, PA Trento, Emilia Romagna, Marche,, Campania, Puglia, e– Liguria, PA Bolzano, Umbria,, Abruzzo, Molise. Basilicata, Sicilia, e Sardegna.GIALLA EBIANCA – Nessuna. Eccola dunque la ‘discutibile’mappatura del Paese, alla luce dei dati forniti alla Cabina di regia dal report stilato dal monitoraggio settimanale stilato dell’Iss e dal ministero della Salute. Da lunedì prossimo, il 29 marzo, con la, pere Val d’Aosta scatteranno nuove regole e divieti per la scuola, spostamenti ‘difficili’, e ...

