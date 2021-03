Zona gialla addio, fino al 30 aprile solo zone rosse o arancioni: l'indiscrezione. Ma si può tornare a scuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Niente zone gialle : fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. È l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 marzo 2021) Nientegialle :al 30saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono. È l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid sul ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, nuovo decreto: ipotesi zone in 'giallo rafforzato' con bar e ristoranti aperti - stebellentani : certo, se fosse vero che viene cancellata la zona gialla sino al 1/5, lo Stato violerebbe il patto con i cittadini… - you_trend : ? Zona bianca, gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6… - giomo2 : RT @ilriformista: Questa la linea emersa per il nuovo decreto che entrerà in vigore dal 7 aprile - bonboncinnamon : @_starshineforju Qui hanno detto 'almeno fino al 13 zona rossq' quel 'almeno' vuol dire non illudetevi calcolate al… -