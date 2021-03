Xbox Indie Showcase: mostrato Astria Ascending, il nuovo titolo di Dear Villagers (Di venerdì 26 marzo 2021) Dear Villagers ha mostrato Astria Ascending durante l’Xbox Indie Showcase, la conferenza di Microsoft sui titoli indipendenti L’Xbox Indie Showcase (che potete seguire qui) ha mostrato al pubblico, fra le altre cose, anche Astria Ascending. Il titolo sarà scritto da Kazushige Nojima, già autore di Final Fantasy X, e andrà a rinfoltire la libreria di giochi dell’ecosistema Microsoft, e, soprattutto, il sempre più grande catalogo del Game Pass, il servizio di abbonamento che permette di giocare ad una quantità molto ampia di prodotti e che ultimamente macina numeri sempre più importanti. Astria ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021)hadurante l’, la conferenza di Microsoft sui titoli indipendenti L’(che potete seguire qui) haal pubblico, fra le altre cose, anche. Ilsarà scritto da Kazushige Nojima, già autore di Final Fantasy X, e andrà a rinfoltire la libreria di giochi dell’ecosistema Microsoft, e, soprattutto, il sempre più grande catalogo del Game Pass, il servizio di abbonamento che permette di giocare ad una quantità molto ampia di prodotti e che ultimamente macina numeri sempre più importanti....

Advertising

tuttoteKit : Xbox Indie Showcase: nuovo video per STALKER 2 #PC #STALKER2 #XboxIndieShowcase #XboxSeriesS #XboxSeriesX #tuttotek - tuttoteKit : Xbox Indie Showcase: mostrato Astria Ascending, il nuovo titolo di Dear Villagers #AstriaAscending #DearVillagers… - tuttoteKit : Xbox Indie Showcase: rivelato mese di uscita di #Exomecha #Microsoft #PC #XboxIndieShowcase #XboxOne #XboxSeriesS… - zazoomblog : Xbox Indie Showcase: un nuovo trailer per Exo One! - #Indie #Showcase: #nuovo #trailer - zazoomblog : Xbox Indie Showcase: Team 17 presenta il nuovo trailer di Narita Boy - #Indie #Showcase: #presenta #nuovo -