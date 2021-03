WTA Miami 2021 | risultati 25 marzo | risorge Ana Konjuh | Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka si salvano per un pelo

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il torneo WTA diinizia ad innestare le marce alte. Disputata la prima parte del secondo turno, per la precisione la parte alta del tabellone: quasi tutte le teste di serie impegnate quest’oggi si sono messe in tasca la vittoria, ad eccezione delle americane Madison Keys e Cori Gauff. Ma a prendersi la ribalta di giornata è proprio la giustiziera della 25enne di Rock Island, la croata Ana, che non vinceva due match di fila in un torneo WTA da tre anni e mezzo, precisamente dal torneo di Stanford dell’agosto 2017, disputato da numero 20 al mondo. Non poteva sapere che da lì a poco sarebbe cominciato il suo calvario, con numerose operazioni ad un gomito che non ne voleva sapere di guarire. Riuscita a scendere in campo costantemente soltanto dallo scorso settembre, la vittoria di oggi potrebbe essere la svolta per tornare ad essere ...