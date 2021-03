Wta 1000 Miami 2021 | Osaka e Pliskova al terzo turno Ok Muguruza | out Bertens

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) Entra sempre più nel vivo il tabellone del torneo Wtadi, con ilche va delineandosi. Un traguardo raggiunto oggi da Naomi, numero due del seeding statunitense, che ha superato Alja Tomljanovic con il punteggio di 7-6(3) 6-4. Una vittoria tutt’altro che agevole quella di, che è riuscita a rimettere in piedi un primo set compromesso per poi chiudere con grande cinismo nel secondo parziale. Per lei adesso ci sarà la qualificata Stojanovic, che ha superato in tre set Putintseva. Sorride anche Karolina, numero 6 del tabellone: la ceca ha avuto la meglio sulla cinese Zheng con un netto 6-2 6-1 al termine di un match davvero a senso unico. Adesso sfiderà Pegula per un posto negli ottavi di finale. Continua ...