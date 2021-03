Wolf of Wall Street entra a far parte di GameSquare Esports (Di venerdì 26 marzo 2021) GameSquare Esports, la società imparentata con Code Red Esports, ha annunciato oggi di aver assunto ‘Wolf of Wall Street’, nome con cui è noto tra gli addetti ai lavori Jordan Belfort nel ruolo di consulente. Belfort è conosciuto per essere un brocker di fama mondiale la cui storia è stata raccontata nel film di Martin Scorcese dal medesimo titolo nel 2013 in cui i suoi panni sono stati vestiti da Leonardo Di Caprio. Secondo quanto trapelato GameSquare Esports sfrutterà le conoscenze di Belfort per aumentare i ricavi e per espandere il proprio business e per cercare di far crescere il proprio nome nel settore. Riguardo all’annuncio Belfort ha commentato di sentirsi super felice di entrare per la prima volta nel mondo degli ... Leggi su esports247 (Di venerdì 26 marzo 2021), la società imparentata con Code Red, ha annunciato oggi di aver assunto ‘of’, nome con cui è noto tra gli addetti ai lavori Jordan Belfort nel ruolo di consulente. Belfort è conosciuto per essere un brocker di fama mondiale la cui storia è stata raccontata nel film di Martin Scorcese dal medesimo titolo nel 2013 in cui i suoi panni sono stati vestiti da Leonardo Di Caprio. Secondo quanto trapelatosfrutterà le conoscenze di Belfort per aumentare i ricavi e per espandere il proprio business e per cercare di far crescere il proprio nome nel settore. Riguardo all’annuncio Belfort ha commentato di sentirsi super felice dire per la prima volta nel mondo degli ...

