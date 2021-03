«Warrior 2» | torna su Sky la serie ispirata a Bruce Lee | uscita | cast | trama

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ancora più forte,2 approda finalmente in Italia. Dopo un posticipo dallo scorso autunno, l’attesa seconda stagione di, lacreata a partire dagli scritti inediti diLee ritrovati da sua figlia, Shannon Lee, è tra le uscite Sky del mese. Laaveva registrato fin dal debutto un enorme successo, al punto da ottenere il rinnovo per la seconda stagione dopo soli tre episodi distribuiti negli Stati Uniti. Nel confermare la notizia, Len Amato, l’allora presidente della HBO Films, aveva dichiarato: «La visione diLee vive ancora.combina l’intensa energia della arti marziali con intelligenza e sagacia. Siamo entusiasti di annunciato che questo grande show è stato rinnovato per la stagione 2». Stando alle antipazioni delle seconda ...

CinespazioBlog : #warrior: La seconda stagione dello show action di #brucelee sbarca in Italia su #skyatlantic dal 30 Marzo prossimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Warrior torna

GQ Italia

Tornare a vincere Uscita: lunedì 5 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW Il regista dello sportivo, Gavin O'Connor ,a dirigere Ben Affleck ......Atlantic sia picchiare duro: è quella infatti la data del debutto della seconda stagione di uno dei titoli storici e action più belli (e purtroppo più sottovalutati) degli ultimi anni,...Da martedì 30 marzo su Sky Atlantic si torna a picchiare duro ... degli ultimi anni, Warrior, la serie tv targata HBO/Cinemax nata da alcuni scritti del mitico Bruce Lee. Ci sono voluti parecchi ...Dal Warrior di Basquiat da Christie’s Hong Kong al ritratto ... Da domani a giovedì 25 marzo. In prima tornata 110 interessanti lotti. Tra gli highlights una vera chicca. Si tratta del Ritratto di ...