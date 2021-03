Volley femminile, niente playoff per Casalmaggiore: il club rinuncia per le positività al Covid-19 (Di venerdì 26 marzo 2021) niente playoff Scudetto per la VBC épiù Casalmaggiore, che ha reso noto di rinunciare alla competizione. Le positività al Covid-19 hanno infatti tormentato il club negli ultimi tempi che, complice la quarantena imposta dall’ATS, non disputerà l’ottavo di finale contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Di seguito la nota della Lega: “La Lega Pallavolo Serie A femminile esprime la propria sincera solidarietà nei confronti della società VBC Casalmaggiore e ringrazia il presidente Massimo Boselli Botturi e tutto il club per la dolorosa scelta adottata che consentirà di rispettare il calendario per il prosieguo dei play-off scudetto e le scadenze imposte a livello internazionale da FIVB e CEV. In virtu’ della ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021)Scudetto per la VBC épiù, che ha reso noto dire alla competizione. Leal-19 hanno infatti tormentato ilnegli ultimi tempi che, complice la quarantena imposta dall’ATS, non disputerà l’ottavo di finale contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Di seguito la nota della Lega: “La Lega Pallavolo Serie Aesprime la propria sincera solidarietà nei confronti della società VBCe ringrazia il presidente Massimo Boselli Botturi e tutto ilper la dolorosa scelta adottata che consentirà di rispettare il calendario per il prosieguo dei play-off scudetto e le scadenze imposte a livello internazionale da FIVB e CEV. In virtu’ della ...

