“Volevamo Ibrahimovic!” | la clamorosa rivelazione del top club

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ibrahimovic poteva finire in Germania. Laarriva dall’ex presidente del Bayern di Monaco, che ha tirato in ballo lo svedese. Che Ibrahimovic sia un giocatore ancora decisivo, lo hanno ben capito in quel di Milano dove l’attaccante svedese sta scrivendo una nuova parte della sua carriera calcistica. Alla veneranda età di 39 anni, Zlatan Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Volevamo vincere a tutti i costi, c’era spirito e mentalità. Quando incontro Maldini per il rinnovo?… - MilanLiveIT : #Hoeness e la 'trattativa' per #Ibrahimovic al #BayernMonaco ?? Nel 2013 lo definì 'Una prima donna frustrata' ?? - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #BayernMonaco, Hoeness: 'Volevamo #Ibrahimovic, ma le sue richieste contrattuali erano divine' - napolista : L'ammissione del Bayern Monaco: 'Anche noi volevamo Ibrahimovic, ma aveva richieste economiche divine' La confessio… - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #BayernMonaco, Hoeness: 'Volevamo #Ibrahimovic, ma le sue richieste contrattuali erano divine' -

Ultime Notizie dalla rete : Volevamo Ibrahimovic

IlNapolista

Commenta per primo Zlatanpoteva andare al Bayern Monaco . A rivelarlo è il presidente onorario dei bavaresi Uli Hoeness , che a RTL Germany svela di aver trattato con il gigante svedese, oggi al Milan: 'E' un ...Rispetto ai ko con Napoli e, in parte, United, c'era unin più e gli effetti si sono ... "La delusione per l'uscita dall'Europa League è stata forte,andare avanti ma le due ...Hoeness conferma il vecchio interesse del Bayern Monaco per Ibrahimovic: "Grande giocatore, ma le sue richieste erano da Dio".Zlatan Ibrahimovic fa sempre parlare di sé. Ieri Uni Hoeness ha dichiarato di volerlo, ma anni fa i due furono protagonisti di un alterco.