Vladimir Luxuria smonta la versione di Giorgia Meloni sulla legge contro l'omofobia: il discorso da applausi (Di venerdì 26 marzo 2021) Giorgia Meloni al Maurizio Costanzo Show – in merito alla recente aggressione omofoba in una stazione metro di Roma – ha spiegato che le leggi che puniscono la violenza esistono già e per questo non ritiene necessario approvare il ddl Zan. Ieri sera Vladimir Luxuria ospite a Diritto e Rovescio ha smontato in 2 minuti il discorso della leader di Fratelli D'Italia. "C'è l'aggravante per chi aggredisce le persone perché sono di colore. il reato esiste, quello di violenza, ma esistono anche le aggravanti. Per questo tipo di aggressioni, per chi picchia un altro perché è gay, non è prevista la stessa aggravante. credo che è giusto che esistano delle aggravanti. Vedete, qui non si tratta di un individuo che reagisce perché tu gli hai pestato il piede. Ci sono infatti delle persone che ...

