Vito Bicocchi, grave lutto: il padre Roberto è morto a causa del Covid (Di venerdì 26 marzo 2021) Vito Bicocchi, grave lutto: è morto il padre Roberto a causa del Covid; il triste annuncio dell’attore sui social. Gravissimo lutto per l’attore e comico Vito Bicocchi: il padre Roberto è morto a causa del Covid. Ad annunciarlo è stato proprio Vito, attraverso i suoi canali social ufficiali: “Questo virus maledetto non gli ha dato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 marzo 2021): èildel; il triste annuncio dell’attore sui social. Gravissimoper l’attore e comico: ildel. Ad annunciarlo è stato proprio, attraverso i suoi canali social ufficiali: “Questo virus maledetto non gli ha dato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

pbersani : Con Roberto Bicocchi, il papà di Vito, non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un mondo, se ne va una… - ernestocarbone : Il maledetto COVID ha ucciso Roberto Bicocchi. Pochi come lui incarnavano la bolognesità. Un abbraccio a Vito. - paoloparenti9 : RT @RobertoRedSox: A Bologna oggi è un giorno triste, è morto Roberto Bicocchi, il papà di Vito. Lo voglio ricordare così mentre cucina dol… - giuseppecasnati : RT @pbersani: Con Roberto Bicocchi, il papà di Vito, non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un mondo, se ne va una storia che… - MariaAn97970665 : RT @pbersani: Con Roberto Bicocchi, il papà di Vito, non se ne va solo una persona meravigliosa. Se ne va un mondo, se ne va una storia che… -