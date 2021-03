Visite, ispezioni e ‘No’ al volontariato per i Carabinieri (Di venerdì 26 marzo 2021) Quando ho iniziato il mio percorso professionale nei Carabinieri ricordo, nei miei primi dieci-quindici anni, quando le Visite dei generali per quanto simili a quelle di oggi nell’assistere al panico dei giorni precedenti nel preparare tappeti rossi, sistemare i fiori e le aiuole, lucidare l’asfalto delle strade interne, contare ogni pezzo di equipaggiamento (non riesco ancora a capire nel ventunesimo secolo le continue e stesse richieste di esistenza materiali, visto che basterebbe una digitalizzazione con passaggi registrati nei diversi comandi per avere dati in tempo reale e non chiedere sempre le stesse cose), concedevano però uno spazio importante al confronto, invitando i Carabinieri che volevano esternare problemi personali o di reparto a richiedere “udienza” al generale di turno, confermando un senso di comunicazione ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 26 marzo 2021) Quando ho iniziato il mio percorso professionale neiricordo, nei miei primi dieci-quindici anni, quando ledei generali per quanto simili a quelle di oggi nell’assistere al panico dei giorni precedenti nel preparare tappeti rossi, sistemare i fiori e le aiuole, lucidare l’asfalto delle strade interne, contare ogni pezzo di equipaggiamento (non riesco ancora a capire nel ventunesimo secolo le continue e stesse richieste di esistenza materiali, visto che basterebbe una digitalizzazione con passaggi registrati nei diversi comandi per avere dati in tempo reale e non chiedere sempre le stesse cose), concedevano però uno spazio importante al confronto, invitando iche volevano esternare problemi personali o di reparto a richiedere “udienza” al generale di turno, confermando un senso di comunicazione ...

elenaricci1491 : Visite, ispezioni e 'No' al volontariato per i #Carabinieri di Roberto Di Stefano - forzearmatenews : Visite, ispezioni e 'No' al volontariato per i #Carabinieri di Roberto Di Stefano - figliodelvesuv2 : La Camorra le chiama stese,la Mafia visite #Morra le chiama ispezioni,cosa?aggredire le persone con metodo mafioso… - babeari969 : @Lui32425189 @Corriere Non è una questione di familiarità, basta leggere ed informarsi e si, quella è una prerogati… -