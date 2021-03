VIDEO NBA 2020-2021, nuovo career high per Nico Mannion: l’azzurro ne mette 19 contro i Kings (Di venerdì 26 marzo 2021) Arriva il nuovo massimo in carriera per punti realizzati in NBA per Nico Mannion nella sconfitta dei suoi Golden State Warriors contro i Sacramento Kings. l’azzurro, che sta ricevendo sempre più fiducia da parte di coach Kerr, ha realizzato 19 punti. Il figlio d’arte, tra l’altro, ha realizzato la bellezza di cinque triple su otto tentate. Di seguito vi proponiamo il VIDEO della prestazione del giovanissimo rookie azzurri. I 19 PUNTI DI Nico Mannion contro I Kings Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Arriva ilmassimo in carriera per punti realizzati in NBA pernella sconfitta dei suoi Golden State Warriorsi Sacramento, che sta ricevendo sempre più fiducia da parte di coach Kerr, ha realizzato 19 punti. Il figlio d’arte, tra l’altro, ha realizzato la bellezza di cinque triple su otto tentate. Di seguito vi proponiamo ildella prestazione del giovanissimo rookie azzurri. I 19 PUNTI DIFoto: Lapresse

