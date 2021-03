VIDEO Anna Shcherbakova è Campionessa Mondiale! Riviviamo il programma libero

Leggi su oasport

(Di sabato 27 marzo 2021)ha vinto per la prima volta in carriera l’oro iridato in occasione dei Campionati Mondiali 2021 di Stoccolma; l’atleta russa, anche se con una prestazione decisamente al di sotto delle sue potenzialità, ha confermato la leadership già conquistata nello short program optando per undalla strategia puramente conservativa. Per l’occasione infatti l’allieva seguita dal Team di Eteri Tutberidze ha optato per un solo quadruplo, il flip, eseguito con caduta; nonostante l’errore iniziale la moscovita ha poi raddrizzato il tiro sciorinando due doppi axel, due tripli flip e due tripli lutz, il secondo dei quali combinato in zona bonus con il triplo rittberger; risultando per dispersione la migliore anche sotto il profilo delle componenti della pattinatrice ha quindi archiviato la pratica ...