Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 17 | 15

(Di venerdì 26 marzo 2021)26 MARZOORE 17.05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’A91FIUMICINO STRADA CHIUSA PER LAVORI SUL PONTE DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR. CHIUSE RAMPE VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA .OBBLIGO DI USCITA A VIA DELLA MAGLIANA. ATTIVE DEVIAZIONI BUS CIRCONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLAANCHE PER LE RESTRIZIONI IN VIGORE NELLA ZONA ROSSA, IN QUANTO SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ PROSEGUE LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: A RISCHIO BUS, METRO, TRAM, TRENI GARANTITA LE FASCIA ORARIA 17-20 PER TUTTE LE INFORMAZIONI O AGGIORNAMENTI COLLEGATEVI AL NS ...