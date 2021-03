Viabilità Roma Regione Lazio del 26-03-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 marzo 2021)26 MARZOORE 08.05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA VIA APPIA E LA DIRAMAZIONESUD ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO IN ENTRATA VERSO IL CENTRO ALTEZZA PORTONACCIO CAMBIAMO ARGOMENTO OGGI CONFERMATO LO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 DEL TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO BUS, METRO, TRAM E TRENI. SARANNO COMUNQUE IN VIGORE LE FASCE DI GARANZIA: SERVIZIO SARA’ QUINDI REGOLARE FINO ALLE 8.30 E NEL POMERIGGIO DALLE 17 ALLE 20. RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO SOSPESI, IN TUTTA LA, I COLLEGAMENTI SCOLASTICI COMPRESO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ...