“Vi do il benvenuto…” Paolo Bonolis | che gaffe colossale a Avanti un altro | “Sono proprio impazzito”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovo appuntamento con il programma ‘un’ di. Nella serata del 26 marzo il conduttore è stato protagonista di una nuova puntata del suo show. Mail padrone di casa si è reso protagonista di una clamorosache ha lasciato di stucco tutto il pubblico. Il fatto è accadutoad inizio puntata, quando si è rivolto verso le telecamere. Immediatamente si è reso conto dell’errore, ma oramai era troppo tardi per rimediare del tutto allo stesso. Nelle ultime ore su di luigiunte voci negative sul futuro. Non è escluso che possa lasciare Mediaset, infatti la Rai sarebbe disposta a tutto o quasi. Oltre al Festival di Sanremo la proposta di lavoro potrebbe riguardare Domenica In, ma sta in piedi pure l’ipotesi ...