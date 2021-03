Verso un punto vaccinale in ogni città | fino a 800 iniezioni al giorno nei grandi hub Il piano per far marciare le regioni insieme

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nuove linee guida per l’organizzazione della campagnaanti-Covid in Italia. Pur sussistendo l’indicazione di «procedere secondo fasce d’età», così come indicato dal capo del dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, lehanno dato il proprio via libera a unpiù snello rispetto a quello proposto dalla Protezione Civile nei giorni scorsi. Secondo il nuovo testo, saranno implementati i punti vaccinali territoriali straordinari (PVTS) didimensioni, che procederanno con la somministrazione di almeno 800 dosi al. Linee guida tuttavia «non vincolanti», come specificato nel documento, «che hanno l’obiettivo di suggerire un modello relativo all’allestimento dei centri vaccinali straordinari di medie edimensioni». Come sono ...