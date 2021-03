Verso Qatar 2022 L’Italia parte facile ma domenica a Sofia non si può sbagliare

(Di venerdì 26 marzo 2021)prima sfidaper gli azzurri di Mancini che si impongono 2-0 sull’Irlanda del Nord.del Mancio incassa il 23° risultato utile consecutivo, arriva a 425? senza subire reti. Ma il compito era estremamentecontro i modesti avversari. Anzi gli azzurri hanno tirato il freno a mano nel secondo tempo per risparmiare energie in vista delle trasferte in Bulgaria e in Lituania. A sbrigare la pratica ci pensano Berardi e Immobile nel primo tempo. Al terzo gol consecutivo in nazionale, Berardi ha sbloccato il risultato al 14? sfruttando nel migliore dei modi un lancio smarcante di Florenzi. Il laziale ha raddoppiato sfruttando al 39? un assist di Insigne per battere un incerto Peacock-Farrell con un sinistro radente sul primo palo. Ora si fa sul serio. ...

Giorgio Chiellini , difensore e capitano dell' Italia , parla a Rai Sport dopo la vittoria sull' Irlanda del Nord , prima gara di qualificazione verso il Mondiale di Qatar 2022: 'Abbiamo vinto, non abbiamo preso gol. E' stato un buon inizio. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo abbiamo commesso qualche errore ma abbiamo meritato la ...