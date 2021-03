Verso il nuovo decreto Covid | scuole aperte fino alla prima media anche in zona rossa

Leggi su open.online

(Di venerdì 26 marzo 2021) La scuola resterà aperta dopo Pasquain, ma solo. Tra i primi punti fissati dCabina di regia sulla pandemia di Coronavirus convocata questa mattina da Mario Draghi c’è la conferma che almeno gli studenti più piccoli non dovranno tornareDidattica a distanza. Nel prossimo, che dovrà entrare in vigore dal 7 aprile, a prescindere dal colore in cui si troverà la Regione, gli studenti torneranno in classe, dallematerneprimo anno delle medie. Niente zone gialledi maggio Dal vertice di circa un’ora presieduto dal premier Draghi, con buona parte ...