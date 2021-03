Verso il nuovo decreto Covid | la Cabina di regia | scuole aperte fino alla prima media anche in zona rossa

(Di venerdì 26 marzo 2021) La scuola resterà aperta dopo Pasquain, ma solo. Tra i primi punti fissati ddisulla pandemia di Coronavirus del governo convocata questa mattina da Mario Draghi c’è la conferma che almeno gli studenti più piccoli non dovranno tornareDidattica a distanza. A prescindere quindi dal colore in cui si troverà la loro regione, gli studenti torneranno in classe, dallematerneprimo anno delle medie. Da sapere: Dpcm 2 marzo 2021: testo (Pdf) e novità Cosa prevede ilDpcm 2 marzo 2021? Quali negozi sono aperti in...

Agenzia ANSA

...da fonti ministeriali si val'apertura di asili nido, elementari e prima media anche in zona rossa dopo Pasqua. Sarebbe questa la decisione presa dall Cabina di regia in vista deldecreto ...E' l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia Covid suldecreto. Le misure ... 26 mar 13:17 Scuola,apertura fino alla prima media anche in zona rossa Asili nidi, elementari ...