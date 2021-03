Verona, convocato per inoculazione vaccino: è morto da 30 anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Ha ricevuto la lettera di convocazione dell’azienda sanitaria locale per vaccinarsi contro il Covid. Ma lui è morto da 30 anni. È successo a Bussolengo, in provincia di Verona, dove i parenti del signor Omero Bassi si sono visti recapitare l’invito (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI vaccino? - I NUMERI DELLA PANDEMIA). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 marzo 2021) Ha ricevuto la lettera di convocazione dell’azienda sanitaria locale per vaccinarsi contro il Covid. Ma lui èda 30. È successo a Bussolengo, in provincia di, dove i parenti del signor Omero Bassi si sono visti recapitare l’invito (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - QUANDO MI? - I NUMERI DELLA PANDEMIA).

