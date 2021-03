Verdi: piano Ama, grave censura a conigliera Ficcardi (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – “Non e’ accettabile quanto accaduto ieri durante l’Assemblea capitolina. Quando alla consigliera dei Verdi-Ev Simona Ficcardi e’ stato piu’ volte disattivato da qualcuno il microfono nel corso del suo intervento critico riguardo alla discussione del piano di risanamento Ama.” “Episodio che ha poi costretto il presidente dell’Aula Giulio Cesare, Marcello De Vito, a sospendere la seduta. Forse, frequentando troppo Rosseau, qualcuno ha dimenticato l’insegnamento di Voltaire: ‘Combatto la tua idea, ma sono pronto a dare la vita affinche’ tu possa esprimerla liberamente’.” “Per quanto avvenuto, dichiariamo la nostra solidarieta’ a Simona Ficcardi e la ringraziamo per suo impegno coraggioso e coerente sul tema dell’economia circolare. In particolare sulla questione della discussa nuova discarica a Monte Carnevale”. ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma – “Non e’ accettabile quanto accaduto ieri durante l’Assemblea capitolina. Quando alla consigliera dei-Ev Simonae’ stato piu’ volte disattivato da qualcuno il microfono nel corso del suo intervento critico riguardo alla discussione deldi risanamento Ama.” “Episodio che ha poi costretto il presidente dell’Aula Giulio Cesare, Marcello De Vito, a sospendere la seduta. Forse, frequentando troppo Rosseau, qualcuno ha dimenticato l’insegnamento di Voltaire: ‘Combatto la tua idea, ma sono pronto a dare la vita affinche’ tu possa esprimerla liberamente’.” “Per quanto avvenuto, dichiariamo la nostra solidarieta’ a Simonae la ringraziamo per suo impegno coraggioso e coerente sul tema dell’economia circolare. In particolare sulla questione della discussa nuova discarica a Monte Carnevale”. ...

Advertising

carlosibilia : Il Movimento 5 stelle, insieme al ministro Cingolani e il Mite, ha come obiettivo 80 miliardi di euro in 5 anni in… - v_aneris : RT @transenv: ????????????? Città pulite, verdi, sicure. Un sogno? No! E' l'appello della società civile coesa nel chiedere che i soldi del #Re… - CarReward : transenv: ????????????? Città pulite, verdi, sicure. Un sogno? No! E' l'appello della società civile coesa nel chiedere… - transenv : ????????????? Città pulite, verdi, sicure. Un sogno? No! E' l'appello della società civile coesa nel chiedere che i sol… - ilSaronno : Strada (Verdi): “Tutto e l’opposto di tutto. A Saronno serve un Piano parcheggi” -