Vera Gemma Gilles Rocca e Awed sono i nominati della quarta puntata de “L’isola dei famosi” (Di venerdì 26 marzo 2021) Vera Gemma, Gilles Rocca e Awed sono i nominati della quarta puntata de L’isola Dei famosi. Il nome della figlia di Giuliano Gemma è arrivato al termine della prova immunità che ha visto Andrea Cerioli nuovo ingresso tra i Burinos e Roberto Ciufoli per i Rafinados. A prevalere è stato il comico romano che ha portato il team dei Rafinados a scegliere uno degli avversari dei Burinos da salvare dalla nomination e successivamente gli sconfitti hanno innescato una catena, con la quale ogni membro ha scelto il compagno preferito. Vera Gemma non è stata salvata dai compagni, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)deDei. Il nomefiglia di Giulianoè arrivato al termineprova immunità che ha visto Andrea Cerioli nuovo ingresso tra i Burinos e Roberto Ciufoli per i Rafinados. A prevalere è stato il comico romano che ha portato il team dei Rafinados a scegliere uno degli avversari dei Burinos da salvare dallaon e successivamente gli sconfitti hanno innescato una catena, con la quale ogni membro ha scelto il compagno preferito.non è stata salvata dai compagni, ...

Advertising

Valerio_Scanu : Vera Gemma ha più fame della mia amica #peppe #isola - malinconicassai : va be io non ho voglia di dare neanche il quarto voto, il Brasile porello è in guerra non li voglio deconcentrare,… - eunaqualunque : Vera Gemma é come la nostra vipera orlando, salvate la queen #sovip #vgvip #tzvip - viedeffe : raga se devo salvare qualcuno deve essere Gilles perché mi sembra stia vivendo la situazione di Tommy quando lo fac… - CamixLipa : RT @Ri_Ghetto: Salvare la sig.ra Vera Gemma a ogni costo #isola -