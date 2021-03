Venduta per oltre 13 milioni la rara Mortmartre (inedita) di Van Gogh (Di venerdì 26 marzo 2021) Il raro dipinto 'Scene di strada a Mortmartre' di Van Gogh è stato venduto all'asta da Sotheby's, a Parigi, per 13,1 milioni di euro. Lo ha annunciato la casa d'asta, che aveva stimato l'opera tra i 5 ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 marzo 2021) Il raro dipinto 'Scene di strada a' di Vanè stato venduto all'asta da Sotheby's, a Parigi, per 13,1di euro. Lo ha annunciato la casa d'asta, che aveva stimato l'opera tra i 5 ...

Advertising

Blowjoint : @VallKindOve @LaVillana11 @domi_ulpianus @cominif Certo, che si può mangiare ?? Sì, la CBD è assolutamente legale. M… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Venduta per oltre 13 milioni la Montmartre di van Gogh - Arte - ANSA - anastasjaberg : perché un’isoletta può essere venduta per dieci milioni ~ - AlessandroGavir : @ComunistaRosso Fermo restando che si tratta di merda venduta per pochi euro che cmq sono troppi e tessuta con il s… - ManueleBruzzi1 : @FrancescoOrdine Qualcuno mi spiega esattamente per quale motivo una competizione sportiva non può essere venduta i… -