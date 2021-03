Vela, l’Italia manca il pass per Tokyo 2020 nelle categorie 49er maschile e FX femminile (Di venerdì 26 marzo 2021) Brutte notizie per la Vela italiana dalla Lanzarote International Regatta, ultima gara di qualifica per una nazione europea e una africana ai Giochi di Tokyo 2020. Non è infatti arrivato il pass olimpico in nessuna delle due categorie Skiff, la 49er maschile e la FX femminile. Una settimana di condizioni molto instabili a livello di vento non ha sorriso ai colori azzurri, che al femminile avevano già detto addio ai sogni di gloria restando fuori dalla flotta Gold. Al maschile invece tre equipaggi avevano raggiunto l’obiettivo Gold, ma nessuno ha poi conquistato l’accesso alla Medal Race della top 10. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Brutte notizie per laitaliana dalla Lanzarote International Regatta, ultima gara di qualifica per una nazione europea e una africana ai Giochi di. Non è infatti arrivato ilolimpico in nessuna delle dueSkiff, lae la FX. Una settimana di condizioni molto instabili a livello di vento non ha sorriso ai colori azzurri, che alavevano già detto addio ai sogni di gloria restando fuori dalla flotta Gold. Alinvece tre equipaggi avevano raggiunto l’obiettivo Gold, ma nessuno ha poi conquistato l’accesso alla Medal Race della top 10. SportFace.

