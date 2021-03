Advertising

bambinogesu : #Covid, scoperto farmaco che intrappola il virus. È il risultato di uno studio internazionale che ci ha convolto pe… - FrancescoLollo1 : Ogni giorno continuano a sbarcare centinaia di clandestini, spesso positivi al Covid o a varianti che potrebbero no… - ladyonorato : Vi svelo un segreto: #Pfizer è sotto la direzione dei #complottisti. - SkyTG24 : Varianti Covid in Italia: regione per regione, ecco la situazione - gettasofia : RT @MazziottaFabio: @mircoDmirco anche io ne sono convinto anche perché il sistema globalista che ha cambiato la mostea vita con l'introduz… -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

... la parola alla scienza per spiegare- 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Il report in ... In Valle d'Aosta "la presenza di nuoveanche sul nostro territorio e l'innalzamento dell'indice ......182 positivi con una forma grave di- 19 di origine africana 386 positivi con una forma grave di- 19 di origine asiatica 1 milione di soggetti sani Scoperto il ruolo di 5...Effettuato il 18% di test in più con conseguente aumento dei casi positivi. Incidenza in Ticino elevata ma sostanzialmente stabile ...Anzi casi in leggera frenata: 119 nuovi positivi otto meno di ieri. Tregua decessi. L'ospedale tiene stabili i ricoveri ospedalieri ...