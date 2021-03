Van Gogh | il dipinto mai mostrato in pubblico venduto all' asta per 13 | 2 milioni di dollari

(Di venerdì 26 marzo 2021) Uno degli ultimi importanti dipinti di Vincent Van(1853 - 1890) ancora in mano a privati, risalente al suo periodo parigino e che mostra un famoso angolo di Montmartre in una luce bucolica, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Van Gogh

Uno degli ultimi importanti dipinti di Vincent(1853 - 1890) ancora in mano a privati, risalente al suo periodo parigino e che mostra un famoso angolo di Montmartre in una luce bucolica, è stata venduta, ieri sera da Sotheby's a Parigi in ...L' asta è durata circa dieci minuti, poi il dipinto diè stato venduto a 13,2 milioni di euro (15,4 milioni di dollari). Si tratta di 'Scena di strada a Montmartre ', un'opera che era ancora in mano a privati risalente al suo periodo parigino. Il ...Ecco a quanto è stato battuto il dipinto mai esposto di Vincent van Gogh, mai esposto in pubblico e portato in asta da Sotheby's.L'opera, battuta ad un'asta di Sotheby's, e' "Scene de rue a Montmartre" (scene di strada a Montmartre), del 1887. Lo aveva acquistato una famiglia francese circa cento anni fa ...