Valerio Scanu e la morte del padre: “Mia zia si è bardata per toccare il sacco. Mi ha detto che le veniva di aprire, di vedere” (Di venerdì 26 marzo 2021) A tre mesi dalla scomparsa del padre a causa del Covid, Valerio Scanu è tornato a parlare in tv di quei drammatici momenti. Lo ha fatto con Eleonora Daniele, ospite di Storie Italiane su Rai 1: “Mia zia è andata a ‘prendere’ mio padre, si è bardata fingendosi una di loro per almeno toccare il sacco, glielo doveva, mi ha detto che le veniva di aprire, di vedere. Sembra quasi che una mattina ti alzi e ti dicono che sia tutto uno scherzo”, ha detto il cantante rivivendo il dolore. Di recente Scanu aveva pubblicato su Instagram un toccante post a riguardo: “Questo male invisibile (il Covid) ci sta portando via troppe cose: lavoro, libertà, spensieratezza, rapporti umani e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) A tre mesi dalla scomparsa dela causa del Covid,è tornato a parlare in tv di quei drammatici momenti. Lo ha fatto con Eleonora Daniele, ospite di Storie Italiane su Rai 1: “Mia zia è andata a ‘prendere’ mio, si èfingendosi una di loro per almenoil, glielo doveva, mi hache ledi, di. Sembra quasi che una mattina ti alzi e ti dicono che sia tutto uno scherzo”, hail cantante rivivendo il dolore. Di recenteaveva pubblicato su Instagram un toccante post a riguardo: “Questo male invisibile (il Covid) ci sta portando via troppe cose: lavoro, libertà, spensieratezza, rapporti umani e ...

Advertising

Valerio_Scanu : Ecco chi me pareva #isola - Valerio_Scanu : Vera Gemma ha più fame della mia amica #peppe #isola - Valerio_Scanu : Nooo È un amore #isola - FQMagazineit : Valerio Scanu e la morte del padre: “Mia zia si è bardata per toccare il sacco. Mi ha detto che le veniva di aprire… - Dextrjx : @anomis_anomis70 @storie_italiane @eleonoradaniele @Valerio_Scanu @vladiluxuria Perché commessi e cassieri non contano un cazzo -