Valeria Marini: “Mia madre truffata per 335 mila euro con finti investimenti in bitcoin. Sta malissimo” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Ha tessuto la sua trama sapientemente il criminale. Ha conquistato la mia fiducia, mi ha fatto pena, mi ha raccontato le sue disgrazie, mi ha fatto sentire importante”, inizia così il racconto di Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, che al settimanale Oggi racconta con sua figlia la truffa di cui è stata vittima e che le ha portato via ben 335 mila euro. L’incontro con l’uomo in questione arriva nel 2017, complice un lavoro della showgirl, e un anno dopo la proposta di far investire alla Marini denaro in bitcoin: “Io non ci pensai proprio. Mi confrontati con un direttore di banca che mi spiegò che queste erano prevalentemente truffe e declinai la proposta pensando che fosse finita lì“, spiega la primadonna del Bagaglino. “Io invece mi lasciai convincere. Mi aveva parlato di questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Ha tessuto la sua trama sapientemente il criminale. Ha conquistato la mia fiducia, mi ha fatto pena, mi ha raccontato le sue disgrazie, mi ha fatto sentire importante”, inizia così il racconto di Gianna Orrù, mamma di, che al settimanale Oggi racconta con sua figlia la truffa di cui è stata vittima e che le ha portato via ben 335. L’incontro con l’uomo in questione arriva nel 2017, complice un lavoro della showgirl, e un anno dopo la proposta di far investire alladenaro in: “Io non ci pensai proprio. Mi confrontati con un direttore di banca che mi spiegò che queste erano prevalentemente truffe e declinai la proposta pensando che fosse finita lì“, spiega la primadonna del Bagaglino. “Io invece mi lasciai convincere. Mi aveva parlato di questo ...

