Vaccino Sputnik, Zaia: “Se Campania lo compra avevo ragione” (Di venerdì 26 marzo 2021) Campania comprerà Vaccino Sputnik. “Se lo farà e il governo non avrà nulla da dire, allora tutti potranno comprarlo liberamente e avevo ragione io” commenta il presidente del Veneto Luca Zaia. “Se il governo non ha nulla da dire, conferma che le Regioni possono acquistare il Vaccino e non era vero che i vaccini erano di esclusiva competenza dell’Unione europea”. E ancora, per il governatore del Veneto, “la Campania fa bene. Ed io sono ancora in attesa di sapere se qualcuno è andato a vedere se chi ci aveva offerto i vaccini li aveva per davvero o meno”. Covid Veneto, la Regione ‘spera’ nella zona arancione dopo Pasqua. “L’indice Rt del Veneto è a 1,23, e ci avrebbe consentito di passare in zona arancione” spiega il governatore Luca ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021)comprerà. “Se lo farà e il governo non avrà nulla da dire, allora tutti potrannorlo liberamente eio” commenta il presidente del Veneto Luca. “Se il governo non ha nulla da dire, conferma che le Regioni possono acquistare ile non era vero che i vaccini erano di esclusiva competenza dell’Unione europea”. E ancora, per il governatore del Veneto, “lafa bene. Ed io sono ancora in attesa di sapere se qualcuno è andato a vedere se chi ci aveva offerto i vaccini li aveva per davvero o meno”. Covid Veneto, la Regione ‘spera’ nella zona arancione dopo Pasqua. “L’indice Rt del Veneto è a 1,23, e ci avrebbe consentito di passare in zona arancione” spiega il governatore Luca ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Se il vaccino russo funziona in molti Paesi, e vicinissimo a noi a San Marino, si acceleri e si autorizzi… - fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - TgLa7 : Dopo Pasqua verrà avviata all'Istituto Spallanzani, in collaborazione con l'Istituto Gamaleya, una doppia speriment… - IacobellisT : Vaccino russo, Marco Rizzo-PC: +Lo Sputnik non è validato perché c'è un blocco atlantico che ...' - CittadinaJ : RT @davcarretta: Mario Draghi su Sputnik V “Starei attento a fare questi contratti”. “Possono produrre un massimo di 55 milioni di dosi”.… -