Vaccino Sputnik alla Campania | De Luca “spiega” cosa accade – VIDEO

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Governatore della, Vincenzo De, in una diretta Facebook parla della campagna vaccinale e delNuova diretta su Facebook per il Governatore della, Vincenzo De… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Veneto zona rossa, il governatore della Regione: "Spero arancione dopo Pasqua" Campania comprerà. "Se lo farà e il governo non avrà nulla da dire, allora tutti potranno comprarlo liberamente e avevo ragione io" commenta il presidente del Veneto Luca Zaia . "Se il governo non ha ..."Ci stiamo impegnando con l'azienda" che produce il"per definire un calendario che potrebbe consentire l'approvazione di questoin modo tempestivo", ha detto Marco Cavaleri, ...Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Starei attento a fare questi contratti" su Sputnik "perché ieri la presidente della ... di cui il 40% in Russia e il resto all'estero. È vaccino in due dosi, a differenza ...La scuola resterà aperta dopo Pasqua anche in zona rossa, ma solo fino alla prima media. Tra i primi punti fissati dalla Cabina di regia sulla pandemia di Coronavirus del governo convocata questa matt ...