Vaccino Pfizer | Draghi attacca Kurz | “Non avrà una dose in più”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il premiersi schiera contro il cancelliere austriacodurante il Consiglio Ue sul tema del: “Nonunain più”. Questa notte si è tenuto il Consiglio Ue, in cui si è discusso sul come fronteggiare la terza ondata di Covid-19. Tra i temi principali trattati durante il meeting virtuale, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

FontanaPres : Ottima notizia! La produzione del vaccino Pfizer arriva a Monza. La Thermo Fisher Scientific, che a Monza dispone… - ladyonorato : Vi svelo un segreto: #Pfizer è sotto la direzione dei #complottisti. - SkyTG24 : Covid, la Thermo Fisher produrrà il vaccino Pfizer a Monza - Lucyluciana94 : RT @Davidone74: La fabbrica di Monza dove si produrrà il vaccino Pfizer-BioNTech - italiarena : RT @valy_s: E dopo aver parlato di obbligo vaccinale, patentini sanitari ecc... A #staseraitalia, il prof. #DeMasi che ha fatto il vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

..." prosegue Biagiotti "e per loro è fondamentale avere vaccini a "mRna" come/Biontech o Moderna in tempi assolutamente rapidi". E, a quanto risulta all'Anat, "quasi mai, finora, ilè ...... supportandoli nello sviluppo e nella produzione di vaccini e terapie, compreso il- BioNTech'. 'Thermo Fisher sta infatti lavorando come parte della rete globale di produzione di ...E’ tempo di analizzare il bollettino vaccini covid di oggi, venerdì 26 marzo 2021 ... su un totale di 9.911.100 (6.610.500 di Pfizer/BioNTech, 2.474.000 di AstraZeneca (qui un ultimo studio ...Il premier Draghi si schiera contro il cancelliere austriaco Kurz durante il Consiglio Ue sul tema del vaccino Pfizer: "Non avrà una dose in più".