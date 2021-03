Vaccino per il personale sanitario, verso l’obbligo per chi lavora a contatto con i pazienti. Ecco l’ipotesi allo studio del governo (Di venerdì 26 marzo 2021) Il governo Draghi sta lavorando a un decreto legge per rendere obbligatorio il Vaccino anti-Coronavirus per il personale sanitario. Non per tutti i lavoratori di questo settore, però, ma solo per chi lavora a contatto con i pazienti. Nella scrittura del testo, che di fatto è stato annunciato dal premier Mario Draghi oggi, 26 marzo, in conferenza stampa, oltre alla presidenza del Consiglio dei ministri, sono coinvolti anche il ministero della Salute, quello della Giustizia e quello del Lavoro. Per evitare il proliferare di contenziosi legali, il governo starebbe inoltre valutando di dare un’alternativa agli operatori sanitari che, pur lavorando a contatto con i ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) IlDraghi stando a un decreto legge per rendere obbligatorio ilanti-Coronavirus per il. Non per tutti itori di questo settore, però, ma solo per chicon i. Nella scrittura del testo, che di fatto è stato annunciato dal premier Mario Draghi oggi, 26 marzo, in conferenza stampa, oltre alla presidenza del Consiglio dei ministri, sono coinvolti anche il ministero della Salute, quello della Giustizia e quello del Lavoro. Per evitare il proliferare di contenziosi legali, ilstarebbe inoltre valutando di dare un’alternativa agli operatori sanitari che, purndo acon i ...

