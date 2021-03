Vaccino obbligatorio per medici e infermieri: si studia una legge nazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Nella giornata di oggi saranno pubblicati i dati sulle vaccinazioni del personale sanitario in tutto il Paese. I numeri sono stati raccolti da Agenas, l’agenzia sanitaria nazionale delle Regioni e, sulla base di tutto ciò, il governo deciderà se dare il via all’iter per realizzare una legge specifica per il Vaccino obbligatorio medici e infermieri. In particolare, il dato che preoccupa di più è quello di chi opera all’interno della RSA, dove risulta più elevato il numero di chi ha rifiutato di ricevere la dose di prodotto anti-Covid. Vaccino obbligatorio medici e infermieri: si studia una legge nazionale Il quotidiano La Repubblica sottolinea come, in base al report ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Nella giornata di oggi saranno pubblicati i dati sulle vaccinazioni del personale sanitario in tutto il Paese. I numeri sono stati raccolti da Agenas, l’agenzia sanitariadelle Regioni e, sulla base di tutto ciò, il governo deciderà se dare il via all’iter per realizzare unaspecifica per il. In particolare, il dato che preoccupa di più è quello di chi opera all’interno della RSA, dove risulta più elevato il numero di chi ha rifiutato di ricevere la dose di prodotto anti-Covid.: siunaIl quotidiano La Repubblica sottolinea come, in base al report ...

