Vaccino ed obbligatorietà | fu proprio l’attuale ministra Cartabia a spiegare perché la legge può imporla

Come riportato in un altro articolo, nel corso della conferenza stampa che il premier Draghi ha tenuto al termine della cabina di regia, in merito alla situazione di alcuni sanitari 'no-vax' ha annunciato che è in preparazione uno specifico 'decreto' rivolto proprio agi operatori sanitari che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, mettendo di fatto a rischio tutti i pazienti con i quali entrano in contatto. "Il legislatore può scegliere le modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive" Una novità da non poco che, guarda caso, 'coinvolgendo tutti noi', ad ampio raggio rimette automaticamente in gioco la famosa questione sull'obbligatorietà o meno della vaccinazione. Si da infatti il caso, come dicevamo, che l'attuale ministra della Giustizia, Marta Cartabia a spiegare perché la legge può imporla.

