Vaccino Covid, Pfizer avvia gli sudi sui bambini dai 6 mesi agli 11 anni (Di venerdì 26 marzo 2021) Vaccino Covid, al via lo studio di Pfizer sui bambini di età compresa tra i sei mesi e gli undici anni. Bourla: "Siamo orgogliosi di iniziare questo studio". Pfizer ha avviato uno studio per testare il Vaccino contro il Covid nei bambini di età compresa tra i sei mesi e gli undici anni gettando le basi di una rivoluzione per quanto riguarda la campagna di vaccinazione.

