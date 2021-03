Vaccino Covid, oltre 880mila dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo i numeri del report del governo aggiornato al 25 marzo, sono 8.765.085 le dosi di Vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'88.4% del totale di quelle consegnate: 9.911.100 (nel dettaglio 6.610.500 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca) L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo i numeri del report del governo aggiornato al 25 marzo, sono 8.765.085 ledicontro il-19in Italia, l'88.4% del totale di quelle consegnate: 9.911.100 (nel dettaglio 6.610.500 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca) L'articolo .

